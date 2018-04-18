Проверки всех торговых центров Подмосковья завершатся в конце апреля

Об этом журналистам сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Виктор Сергеев.

«Поверки всех торговых центров будут закончены до конца апреля месяца. Всего торговых центров около 1 тыс. 400. Там, где выявлены нарушения, собственникам торговых центров будут выданы акты проверки, будут выданы предписания с указанием конкретных нарушений, с указанием конкретных сроков повторных проверок на предмет устранения данных замечаний», — сказал В. Сергеев.