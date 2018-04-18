В Оренбурге прокуратура нашла пять торговых центров, переоборудованных из складов 

Во время прокурорской проверки на территории Оренбурга нашли пять торговых центров, которые были переоборудованы из складских помещений или промышленных корпусов. Вссе материалы надзорное ведомство направило в СК, пишет «Интерфакс».
В прокуратура пояснили, что собственники центров должны были получить всю разрешительную документацию, чтобы не повторить трагедии, которая разыгралась в Кемерове. По версии следователей пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 64 человек, произошел из-за короткого замыкания. Свидетели рассказали, что пучок электрических проводов свисал практически над поролоновой ямой в детской комнате.
В Оренбурге уже закрыли ТЦ «Зимняя вишня», иск также поступит в отношении ТЦ «Мебельный базар».