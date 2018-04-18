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В Оренбурге прокуратура нашла пять торговых центров, переоборудованных из складов
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В Оренбурге прокуратура нашла пять торговых центров, переоборудованных из складов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во время прокурорской проверки на территории Оренбурга нашли пять торговых центров, которые были переоборудованы из складских помещений или промышленных корпусов. Вссе материалы надзорное ведомство направило в СК, пишет «Интерфакс».
В прокуратура пояснили, что собственники центров должны были получить всю разрешительную документацию, чтобы не повторить трагедии, которая разыгралась в Кемерове. По версии следователей пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 64 человек, произошел из-за короткого замыкания. Свидетели рассказали, что пучок электрических проводов свисал практически над поролоновой ямой в детской комнате.
В Оренбурге уже закрыли ТЦ «Зимняя вишня», иск также поступит в отношении ТЦ «Мебельный базар».
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