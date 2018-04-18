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Орловцев незаконно заставляют устанавливать пожарные извещатели
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Орловцев незаконно заставляют устанавливать пожарные извещатели 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Управление Роспотребнадзора по Орловской области сообщило о росте числа жалоб на продавцов пожарных извещателей, которые все чаще стучатся в двери потенциальных «жертв».
Собственникам помещений рассказывают, что установка этих приборов обязательна. Если они не будут смонтированы, последует штраф, и покупка извещателя обойдется в несколько раз дороже.
«Данными действиями сотрудники фирмы вводят граждан в заблуждение», — указано в предупреждении Роспотребнадзора.
В ведомстве рекомендуют оценить необходимость покупки и помнить, что сложные бытовые приборы не подлежит возврату и обмену. Если вы или близкие уже поддались на уговоры и купили ненужный пожарный извещатель за крупную сумму, можно обратиться в суд или в полицию. Есть вероятность доказать, что продавец обманул, ввел в заблуждение — оказался мошенником. Отметим, в обычных магазинах извещатели стоят на порядок дешевле. Эти приборы действительно смогут уберечь дом от серьезных пожаров, своевременно предупредив о задымлении.
Консультацию специалистов по этому вопросу можно получить по телефонам 8 (486 2) 41-52-52, 41-62-67 в общественной приемной управления (г. Орел, Наугорское шоссе, д. 2А), а также в консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»: г Орел, ул. Карачевская, 56а, тел. 8 (486 2) 75-02-76.
Сообщение Орловцев незаконно заставляют устанавливать пожарные извещатели появились сначала на РИА 57.
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