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Антипинский НПЗ провел неделю противопожарных учений
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Антипинский НПЗ провел неделю противопожарных учений 

Уралинформбюро 41 минуту назад
Фото: Уралинформбюро
На Антипинском НПЗ, основном производственном предприятии ГК «Новый Поток», успешно завершились семидневные противопожарные тренировки. Учения на объектах административно-бытового комплекса с массовым пребыванием людей проводились отделом пожарной безопасности совместно со службой безопасности и специалистами пожарной части при заводе.
Персонал предприятия отработал различные сценарии пожароопасных и других чрезвычайных ситуаций.
Также дополнительно проведены проверки работоспособности активных систем противопожарной защиты: автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Испытаны на соответствие требованиям пожарной безопасности эвакуационные и запасные выходы. Кроме того, специалисты оценили техническое состояния средств пожаротушения.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, на Антипинском НПЗ ежегодно проводятся как плановые, так и внеплановые противопожарные тренировки и учения, цель которых подготовить персонала к чрезвычайным ситуациям. На предприятии функционирует собственное нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ), аттестованное на проведение поисково-спасательных и газоспасательных работ в случае ЧС.
Группа компаний «Новый Поток» учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В нее входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, среди участников New Stream Group есть компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием холдинга является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год. Глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
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