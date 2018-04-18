Антипинский НПЗ провел неделю противопожарных учений

На Антипинском НПЗ, основном производственном предприятии ГК «Новый Поток», успешно завершились семидневные противопожарные тренировки. Учения на объектах административно-бытового комплекса с массовым пребыванием людей проводились отделом пожарной безопасности совместно со службой безопасности и специалистами пожарной части при заводе.

Персонал предприятия отработал различные сценарии пожароопасных и других чрезвычайных ситуаций.

Также дополнительно проведены проверки работоспособности активных систем противопожарной защиты: автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Испытаны на соответствие требованиям пожарной безопасности эвакуационные и запасные выходы. Кроме того, специалисты оценили техническое состояния средств пожаротушения.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, на Антипинском НПЗ ежегодно проводятся как плановые, так и внеплановые противопожарные тренировки и учения, цель которых подготовить персонала к чрезвычайным ситуациям. На предприятии функционирует собственное нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ), аттестованное на проведение поисково-спасательных и газоспасательных работ в случае ЧС.