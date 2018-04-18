Ещё
В Тюменской области проверили более 70% торговых центров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тюменской области проверили более 70% торговых центров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТЮМЕНЬ, 18 апр — РИА Новости. В Тюменской области прошли 413 проверок торговых и торгово-развлекательных центров, других мест с массовым пребыванием людей, проверены 70% объектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора.
"Сотрудники МЧС выявляют нарушения требований пожарной безопасности, выдают предписания, которые должны быть исполнены в течение месяца. Часть нарушений устраняется оперативно в том случае, если требуется проведение больших работ, и необходимы существенные затраты. По каждому объекту разрабатывается индивидуальный план устранения замечаний", — сказал собеседник агентства.
По его словам, особое внимание обращают на исправность систем пожарной сигнализации и дымоудаления, работу систем оповещения людей в случае пожара, состояние эвакуационных путей и выходов, отделку стен и полов. Проверяют также, знает ли персонал, как действовать в случае возникновения пожара. Кроме проверок проводятся профилактические мероприятия: инструктаж персонала и тренировки по эвакуации посетителей.
"Если выявлены серьезные нарушения, то необходимо оперативно принять меры по их устранению. Никто не вправе подвергать риску жизни людей", — заявил глава региона Владимир Якушев.
Другие новости региона читайте здесь >>
РИА Новости: последние новости
В башкирских ТЦ нашли более восьми тысяч нарушений пожарной безопасности Акционеры "Зимней вишни" заявили, что не занимались оперативным управлением На Украине требуют закрыть 16 ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением194
Решена судьба российских банков в SWIFT210
Найдена «подлодка Гитлера»7
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко87
Сирийская армия показала российский «Стрелец»20
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение