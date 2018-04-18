Удивительная «страна огней» — Азербайджан

Съемочная группа телеканала «МИР» отправилась в экспедицию по самым интересным местам Азербайджана и сняла об этом фильм. Одним из таких мест стал Апшеронский полуостров, где находится горящая гора Янардаг.

Это вечный огонь, который за счет природного газа, вырывающегося из-под земли, пылает не одну сотню лет. Сегодня сохранился только один источник естественного огня. А когда-то он пылал по всему Апшеронскому полуострову. Там зороастрийцы построили свой храм — Храм огней.

Смотрите сегодня в 19:25 на телеканале «МИР» документальный фильм об Азербайджане. Не пропустите!