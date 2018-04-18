В Госстройнадзоре Подмосковья предложили увеличить штраф за эксплуатацию зданий без разрешения

Первый заместитель начальника главного управления государственного строительного надзора Московской области Александр Басенин предложил увеличить штраф за эксплуатацию зданий без разрешения до 500 тыс. руб. Соответствующее предложение он сделал в ходе расширенного заседания комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности.

«Я много лет бьюсь, чтобы сумму, которая составляет 20 тыс. руб., повысить хотя бы до 500 тыс. руб. Сейчас штраф за эксплуатацию здания без разрешения составляет 20 тыс. руб. На мой взгляд, это одно из самых серьезных нарушений», — сказал А. Басенин.

Ранее сообщалось, что более 700 торгово-развлекательных центрах на территории Подмосковья эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности.