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Три дачных домика сгорели из-за сжигания мусора в Сергачском районе
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Три дачных домика сгорели из-за сжигания мусора в Сергачском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар в деревне Палатка начался в 15.33. Первыми к месту пожара прибыли муниципальные пожарные команды сел Ачка и Акузово. Пожар был потушен на площади 119 кв.м — удалось не допустить дальнейшего распространения огня на соседние постройки.
Выяснилось, что хозяин одной из дач жег мусор и траву на своем участке, в результате чего огонь перекинулся на соседние строения. Мужчина попытался потушить огонь сам, но безуспешно. На момент возникновения пожара деревня практически пустовала: в ней прописан один человек — остальные дома используются как дачи.
Решается вопрос о привлечении виновника к административной ответственности. Ему может грозить от 4 до 5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о том, что сарай, автомобиль и баня сгорели из-за горящей травы в Чкаловске.
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