Здание преобразилось: фасад ТД «Бирюса» очистили от рекламных вывесок

Владельцы пермских зданий начали приводить фасады в соответствии с новыми требованиями размещения вывесок и рекламы. Одними из первых очистили фасад торгового дома «Бирюса» на шоссе Космонавтов.

Здание «Бирюсы» находится на шоссе Космонавтов в районе бывшего гипермаркета «Виват». В ТД располагаются офисы, магазины и сервисные центры. С 1990-х годов фасад торгового дома «украшало» большое количество рекламных вывесок. В этом году с введением стандартных требований к вывескам владельцы здания начали очищать их от рекламы.

— Всего демонтировано 58 вывесок и рекламных конструкции с фасадов здания торгового дома «Бирюса», из них собственником здания добровольно демонтировано 50 вывесок и рекламных конструкций, — сообщили в мэрии. — В принудительном порядке администрация района сняла восемь рекламных конструкций.

Сейчас районные власти договариваются с владельцами оставшихся вывесок и рекламных конструкций о том, чтобы снять их с фасада здания, а собственники торгового дома начали разработку колерного паспорта.

К октябрю 2018 года владельцы магазинов и кафе в Перми будут обязаны привести вывески на домах к единому стандарту. Новые правила определяют размеры и место размещения вывесок на фасадах, а также параметры расположения нескольких вывесок на одном здании. Так, теперь в текстовой части вывески может быть только название компании и род ее деятельности, а в графической — логотип.

Подробнее о новых требованиях к вывескам и согласовании колерного паспорта читайте в нашем материале.