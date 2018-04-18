Столичные силовики выехали с проверкой в Башкортостан

Если будет доказано, что должностные лица не приниамли никаких мер в отношении подростка, то их ждет наказание. Напомним, сам юноша заявил о том, что страдает расстройством личности, над ним издеваются сверстники, а родители не хотят принять никаких мер.