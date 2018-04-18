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Столичные силовики выехали с проверкой в Башкортостан
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Столичные силовики выехали с проверкой в Башкортостан 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Стерлитамаке к изучению обстоятельств ЧП в местной школе, где ученик порезал одноклассников, подключатся сотрудники центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
Если будет доказано, что должностные лица не приниамли никаких мер в отношении подростка, то их ждет наказание. Напомним, сам юноша заявил о том, что страдает расстройством личности, над ним издеваются сверстники, а родители не хотят принять никаких мер.
«ФедералПресс» ранее сообщал о том, что во время инцидента, который произошел сегодня утром, подросток пытался поджечь класс информатики. Площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра. По предварительной информации, пострадали четыре человека.
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