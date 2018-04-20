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Прокуратура Свердловской области потребовала закрыть ТЦ с нарушениями правил пожарной безопасности
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Прокуратура Свердловской области потребовала закрыть ТЦ с нарушениями правил пожарной безопасности 

Rambler News Service 33 минуты назад
Фото: k1news.ru
Прокуратура Свердловской области подала в районные суды Екатеринбурга иски с требованием закрыть несколько торговых центров, где по итогам проверки были выявлены грубые нарушения требований правил пожарной безопасности, сообщает URA.RU со ссылкой на представителя ведомства.
Издание уточняет, что в первую очередь речь идет о нескольких крупных торговых центрах, таких как «Гринвич», «Пассаж», «Алатырь», «Гудзон» и «Марс». Прокуратура требует закрыть торговые центры до устранения нарушений.
Во всех ТЦ, которые требует закрыть прокуратура, не работают системы пожарной безопасности, пути эвакуации отсутствуют, а персонал не готов к чрезвычайным ситуациям. Нарушения в ходе проверок были также выявлены и в других районах Свердловской области.
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