Прокуратура Свердловской области потребовала закрыть ТЦ с нарушениями правил пожарной безопасности

Прокуратура Свердловской области подала в районные суды Екатеринбурга иски с требованием закрыть несколько торговых центров, где по итогам проверки были выявлены грубые нарушения требований правил пожарной безопасности, сообщает URA.RU со ссылкой на представителя ведомства.

Издание уточняет, что в первую очередь речь идет о нескольких крупных торговых центрах, таких как «Гринвич», «Пассаж», «Алатырь», «Гудзон» и «Марс». Прокуратура требует закрыть торговые центры до устранения нарушений.

Во всех ТЦ, которые требует закрыть прокуратура, не работают системы пожарной безопасности, пути эвакуации отсутствуют, а персонал не готов к чрезвычайным ситуациям. Нарушения в ходе проверок были также выявлены и в других районах Свердловской области.