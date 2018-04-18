В Кургане людей эвакуировали из развлекательного центра 

Рев пожарных машин, карет скорой помощи и полиции до сих пор пугает курганцев. Горожане не перестают спрашивать друг друга, что же происходит. Есть такие, кто устраивает погоню за спецтехникой, чтобы стать очевидцем и потом выложить фото в соцсетях. Однако сенсационных событий в Кургане не происходит. Сегодня, 18 апреля, завершились тактические пожарно-спасательные учения в одном из крупных торговых центров. По легенде учений, загорелся один из кинозалов на первом этаже. Система оповещения и пожаротушения не сработала, и в зале оказались заблокированы люди. Вот их спасателям и предстояло вывести через пути эвакуации. Всего по информации МЧС Зауралья в учениях приняли участие 36 человек.
В пятницу,20 апреля, будет проведена работа над ошибками. В этот же день завершатся проверки мест с круглосуточным пребыванием людей. Не исключено, что подобные учения пройдут и в этих социальных учреждениях. Напомним, что комплексные проверки начались после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта. Тогда в страшном пожаре погибло 64 человека, большая часть из которых дети.
Фото курган.ру