Наступает пожароопасный сезон в лесопарковых зонах Москвы

На территории ЗАО расположено несколько лесопарков, среди которых долина реки Сетунь, Тропаревский, Москворецкий и другие. Естественно, что в жаркую погоду эти парки становятся излюбленным местом время препровождения москвичей.

Помимо прогулок и купания в прудах, здесь не обходится без приготовления шашлыков и разжигания костров, что может привести к пожарам, и соответственно гибели и травмированию людей.

Чтобы этого не допустить достаточно выполнение ряда правил по обеспечению пожарной безопасности в лесопарках. Разжигать костры и разводить огонь в парках нашего города не допускается. Эти места находятся под контролем полиции или охраны.

В пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода снегового покрова в лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова, запрещается разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом), торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра.

Не допускайте детской шалости с кострами. Никогда не оставляйте после себя мусор и сгораемые отходы. Тлеющий окурок, мусор горящие спички и горячая зола из курительных трубок легко могут стать причиной пожара. По истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.

Запрещается выжигание травы на лесных участках и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также защитным и озеленительным лесонасаждениям без постоянного наблюдения специально подготовленных лиц.

Если вы готовите шашлык, то открытый огонь использовать недопустимо. Шашлык должен готовиться только на угле.

Мангал должен быть не ниже 30 сантиметров, чтобы не портить травяной покров и избежать его загорания.

Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, местной администрацией должны быть выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения, это устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

Напоминаем, что согласно части 2 статьи 3.20 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях: «Нарушение установленных Правительством Москвы правил пожарной безопасности на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях города Москвы, особо охраняемых природных территориях регионального значения в городе Москве» штрафы за нарушения природоохранного законодательства значительно увеличились.

Так, разведение костров на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях города Москвы влечет наложение штрафа:

на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублейна должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублейна юридических лиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей

Те же деяния, совершенные на особо охраняемых природных территориях регионального значения в городе Москве, влекут наложение административного штрафа

на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублейна должностных лиц — от 30 тысяч до 40 тысяч рублейна юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей

Как видно, требований к обеспечению пожарной безопасности в парках не много и выражаем надежду, что жители города не будут ими пренебрегать особенно в такой пожароопасный период, так как от этого напрямую зависит наша безопасность, жизнь и здоровье.

Напоминаем, телефон вызова пожарной охраны: «101». При вызове с мобильных телефонов: — «112».