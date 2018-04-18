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В Самаре из ТЦ «Аврора Молл» эвакуировали порядка четырёх тысяч человек
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В Самаре из ТЦ «Аврора Молл» эвакуировали порядка четырёх тысяч человек 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В среду, 18 апреля, в Самаре из торгового центра «Аврора Молл» было эвакуировано 3,5-4 тысячи человек из-за угрозы минирования здания, сообщает портал «Спасение 24 Аварийно спасательные службы Самары» vk.
К торговому центру прибыли все экстренные и оперативные службы — пожарные «скорая помощь» и др.
В здании работают кинологи с собаками.
По информации официального представителя Поисково-спасательной службы Самарской области, вызов поступил в 13:24. На месте находится отряд техногенной специализации.
Некоторые очевидцы случившегося воприняли происходящее как противопожарные учения.
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