В Самаре из ТЦ «Аврора Молл» эвакуировали порядка четырёх тысяч человек

В среду, 18 апреля, в Самаре из торгового центра «Аврора Молл» было эвакуировано 3,5-4 тысячи человек из-за угрозы минирования здания, сообщает портал «Спасение 24 Аварийно спасательные службы Самары» vk. К торговому центру прибыли все экстренные и оперативные службы — пожарные «скорая помощь» и др. В здании работают кинологи с собаками. По информации официального представителя Поисково-спасательной службы Самарской области, вызов поступил в 13:24. На месте находится отряд техногенной специализации. Некоторые очевидцы случившегося воприняли происходящее как противопожарные учения.