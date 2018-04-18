Из ТЦ «Аврора» эвакуировали около 4 000 человек

В среду, 18 апреля, в торговом центре «Аврора Молл» произошло ЧП. Как сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области, тревожный звонок поступил в экстренные службы Самарской области в 13:43.

— Из здания эвакуировали 3 500 — 4 000 человек в связи с сообщении о заминировании, — рассказаал представитель ППС СО.

Помещения магазина обследовали кинологи с собаками.

По данным на 15:00 экстренные службы проверку завершили, взрывчатых или опасных веществ не обнаружено, — сообщил представитель администарции торгового центра «Аврора Молл».