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Из ТЦ «Аврора» эвакуировали около 4 000 человек
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Из ТЦ «Аврора» эвакуировали около 4 000 человек 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В среду, 18 апреля, в торговом центре «Аврора Молл» произошло ЧП. Как сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области, тревожный звонок поступил в экстренные службы Самарской области в 13:43.
— Из здания эвакуировали 3 500 — 4 000 человек в связи с сообщении о заминировании, — рассказаал представитель ППС СО.
Помещения магазина обследовали кинологи с собаками.
По данным на 15:00 экстренные службы проверку завершили, взрывчатых или опасных веществ не обнаружено, — сообщил представитель администарции торгового центра «Аврора Молл».
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 Ещё 2 источника 
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