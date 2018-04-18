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Насос для откачки воды сломался в подземном переходе в центре Москвы
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Насос для откачки воды сломался в подземном переходе в центре Москвы 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Специалисты устраняют в подуличном переходе на Малой Сухаревской площади в Москве поломку насоса, предназначенного для откачки воды, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Комплекса городского хозяйства столицы.
По его словам, в подземном переходе на Малой Сухаревской площади произошла поломка насоса, предназначенного для откачки воды.
«По информации ГБУ «Гормост», на место оперативно прибыли ремонтные службы предприятия, произведена откачка воды и ремонт оборудования», — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в настоящее время переход работает в штатном режиме, препятствий для движения пешеходов нет.
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