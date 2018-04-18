В Тюмени во время пожара в вагон-бытовке погиб пенсионер

В минувший вторник, 17 апреля, в Тюмени произошла трагедия. Во время пожара в вагон-бытовке погиб 60-летний мужчина. — Сообщение о возгорании на улице Ратной поступило к нам в 5:17. Спустя десять минут на месте уже работали три единицы спецтехники и девять человек личного состава. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, — рассказал 72.ru Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области Очевидцы сообщили, что пламя было настолько сильным, что пожарным не сразу удалось его сбить. Вагончик мужчины полностью выгорел.