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В Тюмени во время пожара в вагон-бытовке погиб пенсионер
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В Тюмени во время пожара в вагон-бытовке погиб пенсионер 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В минувший вторник, 17 апреля, в Тюмени произошла трагедия. Во время пожара в вагон-бытовке погиб 60-летний мужчина.
— Сообщение о возгорании на улице Ратной поступило к нам в 5:17. Спустя десять минут на месте уже работали три единицы спецтехники и девять человек личного состава. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, — рассказал 72.ru Геннадий Грибич, заместитель руководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области.
Очевидцы сообщили, что пламя было настолько сильным, что пожарным не сразу удалось его сбить. Вагончик мужчины полностью выгорел.
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