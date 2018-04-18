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Новый Национальный стандарт пожарной безопасности вступит в силу 1 мая
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Новый Национальный стандарт пожарной безопасности вступит в силу 1 мая 

Вести Подмосковья 31 минуту назад
Фото: Вести Подмосковья
Новый национальный стандарт о пожарной безопасности «Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений» вступает в силу 1 мая.
По новому стандарту проверки систем противопожарной защиты должен организовывать собственник здания или сооружения. Проверки сигнализации, систем оповещения и упреавления эвакуацией должны будут проводить раз в квартал. Системы противодымной защиты, устройств для тушения и противопожарного водопровода будут проверяться раз в полгода.
Что нужно проверять: автоматические установки пожаротушения, автономные установки пожаротушения, автоматическую пожарную сигнализацию, системы оповещения и управления эвакуацией, системы противодымной защиты, внутренние противопожарные водопроводы.
Национальный стандарт по своей сути является рекомендацией, следовать ему можно «на добровольной основе» (согласно Федеральному закону от 29.06.2015 №162-Ф3 «О стандартизации»).
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