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В Самаре из ТРК «Космопорт» эвакуировали несколько тысяч человек
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В Самаре из ТРК «Космопорт» эвакуировали несколько тысяч человек 

ТРК Губерния 35 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Пожарная сигнализация сработала в 12:55. В этот момент в «Космопорте» находилось примерно 1,5-2 тысячи человек. Как рассказали нашему корреспонденту в дирекции торгово-развлекательного центра, эта тревога была учебной. Инициировали ее представители МЧС. Основная масса посетителей и сотрудников «Космопорта» была эвакуирована за 3,5 минуты. Такие проверки проводятся здесь регулярно, сообщает источник. Как минимум два раза в месяц проверяют на готовность к эвакуации сотрудников, и не реже одного раза в месяц — посетителей.
Фото: pixabay.com
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