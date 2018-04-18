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Сарай, автомобиль и баня сгорели из-за горящей травы в Чкаловске
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Сарай, автомобиль и баня сгорели из-за горящей травы в Чкаловске 

Newsroom24 41 минуту назад
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар в деревне Ульянково произошел 17 апреля в 9.25. Пожарные ликвидировали пожар на площади 22 кв.м.
Выяснилось, что 81-летний хозяин дома жег мусор на участке. Огонь распространился по траве и перекинулся на хозпостройки. Мужчина попытался потушить огонь самостоятельно и получил ожоги 1-2 степени 4; тела. От госпитализации он отказался.
Ранее сообщалось о том, что 47 загораний сухой травы зарегистрированы в Нижегородской области 15 апреля.
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