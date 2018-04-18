Погорельцам из Александровска нужна помощь юриста 

Волонтёры ищут юриста, который готов помочь погорельцам из Александровска.
Группа волонтёров «Пермь помогает» собрали и отвезли в Александровск одежду и другие вещи для трёх семей, пострадавших от пожара.
Возгорание произошло в многоквартирном доме 4 апреля, по факту происшествия МЧС проводит проверку. Три семьи остались без крыши над головой. Одну из них приютили знакомые, второй пока предоставили служебное жильё, а где сейчас живёт третья, не известно.
Ситуация усложняется тем, что одна из сгоревших квартир была куплена в кредит. Из-за пожара у семьи возникло много непредвиденных расходов, но, несмотря на это, банк не даёт отсрочку по платежу.
«Возможно найдётся юрист, который поможет погорельцам разобраться в этом вопросе. Связаться с нами можно через группу в социальной сети», — рассказал волонтёр Сергей Белов.