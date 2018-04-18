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Очаги задымления на мусорном полигоне «Аннино» в Подмосковье ликвидированы
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Очаги задымления на мусорном полигоне «Аннино» в Подмосковье ликвидированы 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Три очага задымления, зафиксированные на закрытом мусорном полигоне «Аннино» в Рузском округе Московской области, ликвидированы. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
"Имеющиеся на полигоне «Аннино» три очага задымления ликвидированы", — приводит пресс-служба слова главы округа Максима Тарханова.
Задымление на полигоне «Аннино» было зафиксировано 9 апреля. По данным местных властей, полигон работал с 1975 года и был закрыт в декабре 2016 года. Он принимал отходы со всей территории Рузского округа и частично с городских округов Звенигород и Истра. Сейчас свалку готовят к рекультивации.
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