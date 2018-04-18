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Арендаторы в ТЦ «Аврора» устраняют нарушения по пожарной безопасности
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Арендаторы в ТЦ «Аврора» устраняют нарушения по пожарной безопасности 

Волга Ньюс 58 минут назад
Напомним, прокуратура и МЧС по итогам проверок сообщили о намерении закрыть несколько торговых центров в Самарской области до устранения нарушений по пожарной безопасности. Делается это в судебном порядке. Полный список объектов, которые в скором времени могут закрыть свои двери для посетителей, пока не озвучен.
Между тем, в начале апреля часть корпусов ТЦ «Аврора» уже закрывались.
"Действительно, закрывались 1 и 2 корпуса торгового центра для проверки соблюдения правил безопасности и исправности техники на территории всех магазинов и офисов внутри, — рассказали представитель ТЦ «Аврора». — Работы проводились с 3 по 6 апреля, после чего все ограничения были сняты. К настоящему времени проверены все арендные площади, замечания по приведению помещений в соответствии с нормами по пожарной безопасности получили менее 10% арендаторов. Совместно с администраций торгового центра эти компании проводят работы по их устранению".
Свою проверку ТЦ «Аврора» проводила также прокуратура, которая привлекала сотрудников МЧС в качестве специалистов по оценке соблюдения норм пожарной безопасности. Каких-либо официальных предписаний ТЦ, по словам его руководства, пока не получал.
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