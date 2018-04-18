«Столица», ЦСК и батутные центры Петрозаводска опасны для посетителей

МЧС отчиталось о проверках мест массового пребывания людей в Карелии

Управление МЧС по Карелии обнародовало итоги проверок мест массового пребывания людей в республике, которые были проведены после трагедии в Кемерово

Как рассказал начальник главного управления МЧС России по РК Сергей Шугаев, было обследовано противопожарное состояние 36 торговых центров и 4 спортивных центров республики. Дополнительно инспекторы проверили 178 объектов массового пребывания людей. В рейдах, помимо сотрудников МЧС и прокуратуры , участвовали представители общественных организаций, в том числе, Всероссийского добровольного пожарного общества. Проверялось наличие автоматической системы пожаротушения, количество и качество эвакуационных выходов, наличие первичных средств пожаротушения, качество инструктажа персонала.

В итоге Сергей Шугаев выделил 10 объектов, к которым у проверяющих не возникло никаких претензий. Это гипермаркет «Лента» Петрозаводск ), республиканский социально-оздоровительный центр (Кондопожский район, поселок Марциальные воды), Карельский инновационный центр (Кондопога), ТЦ «Солнечный бульвар» ( Костомукша ), молодежный спортивный клуб «Витязь» ( Лахденпохья ), спортивная школа №2 (Кондопога), дом культуры «Дружба» (Костомукша), детская школа искусств ( Кемь ), дом творчества Кемского муниципального района (Кемь) и центр социального обслуживания населения «Забота» (Кондопожский район, поселок Гирвас).

В то же время, отмечены 7 объектов, в которых были выявлены грубые нарушения. Это ТЦ «Столица» (Петрозаводск) — нарушения в подвальных помещениях и на третьем этаже, ТЦ «Десяточка» (Петрозаводск) — отдельные помещения, ТЦ «Стрелец» (Пряжа). Неудовлетворительную оценку получили также четыре батутных центра Петрозаводска — «Невесомость», «Тут-батут», «Батутник» и «Арена Лайф». Среди основных нарушений — неисправная или отсутствующая пожарная сигнализация, не соответствующие нормам эвакуационные пути, несвоевременный инструктаж персонала. В отношении этих объектов будут приняты серьезные решения, пообещал Сергей Шугаев. Чиновник призвал владельцев центров уже сейчас начать принимать меры для исправления ситуации.

Также серьезные нарекания у проверяющих вызвали два гипермаркета ЦСК — на улицах Попова и Правды. Наиболее грубые нарушения в этих зданиях выявлены в складских зонах. Сотрудники МЧС отметили, что в них создается реальная угроза жизни персонала гипермаркетов.

Дальнейшие решения о возможности приостановки деятельности отдельных объектов будут принимать прокуратура и суд, отметил Сергей Шугаев.