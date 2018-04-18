Два человека погибли на водоемах Карелии

Инциденты произошли в последние несколько дней в Сегежском районе.

За последние дни на водоемах Карелии произошло четыре происшествия. Об этом сегодня рассказали на заседании в МЧС республики, передает корреспондент нашего портала.

Так, 14 апреля в Кондопожском районе на озере Нигозеро со льда были спасены двое рыбаков. Аналогичный случай произошел в Сортавальском районе. Со льда Ладоги сняли троих мужчин.

В то же время в двух случаях спасти людей не удалось. 15 апреля рыбак утонул на Выгозере в Сегежском районе. А вчера, 17 апреля, также в Сегежском районе житель Надвоиц утонул на 10-м шлюзе ББК, рассказал начальник главного управления МЧС по республике Сергей Шугаев.

Напомним, почти во всех районах Карелии выход на лед водоемов уже запрещен. В оставшихся — это случится в ближайшие дни. Инспекторы ГИМС напоминают жителям и гостям республики, что сейчас толщина льда на водоемах уже является крайне опасной для жизни людей.

По материалам: ptzgovorit.ru