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В Вербовском сгорело кладбище
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В Вербовском сгорело кладбище 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото и видео из группы «Подслушано в Муроме» социальное сети «ВКонтакте»
Как отмечают руководители МЧС по Владимирской области, в этом году количество случаев пала сухой травы зафиксировано в 11 раз больше, чем в прошлом году. Зачастую такие пожары перекидываются с полей на дачи, гаражи и другие объекты. В микрорайоне Вербовский округа Муром из-за горящей травы пожар начался на местном кладбище.
В это время на кладбище находилось престарелая мать с дочерью и внуками. Женщины зафиксировали пожар на видео и решили вызвать спасателей МЧС.
— Это было в два часа дня, — сообщила очевидец пожара Елена. — Я пошла искать лопату или какой другой инструмент, чтобы тушить ближайшие могилки. А дочка вызвала пожарных. У нас был страх, что пожар охватит большую площадь. Людей очень жалко, придут в следующий раз, а вместо пасхальных цветов увидят одни головешки. Памятники тоже пострадали, все покрыты черным нагаром.
Любопытно, что даже маленькие дети пытались погасить чужие могилы, а вот присутствующие на кладбище мужчины, по словам очевидцев, поспешили удалиться по своим делам и никак не помогли женщинам с детьми.
Полностью справиться с огнем удалось спасателям МЧС. В результате пожара от огня пострадало несколько десятков могил. Как это часто бывает, хулиганов, поджёгших сухую траву, отыскать не удалось.
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