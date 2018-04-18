В Вербовском сгорело кладбище

Фото и видео из группы «Подслушано в Муроме » социальное сети «ВКонтакте»

Как отмечают руководители МЧС по Владимирской области , в этом году количество случаев пала сухой травы зафиксировано в 11 раз больше, чем в прошлом году. Зачастую такие пожары перекидываются с полей на дачи, гаражи и другие объекты. В микрорайоне Вербовский округа Муром из-за горящей травы пожар начался на местном кладбище.

В это время на кладбище находилось престарелая мать с дочерью и внуками. Женщины зафиксировали пожар на видео и решили вызвать спасателей МЧС.

— Это было в два часа дня, — сообщила очевидец пожара Елена. — Я пошла искать лопату или какой другой инструмент, чтобы тушить ближайшие могилки. А дочка вызвала пожарных. У нас был страх, что пожар охватит большую площадь. Людей очень жалко, придут в следующий раз, а вместо пасхальных цветов увидят одни головешки. Памятники тоже пострадали, все покрыты черным нагаром.

Любопытно, что даже маленькие дети пытались погасить чужие могилы, а вот присутствующие на кладбище мужчины, по словам очевидцев, поспешили удалиться по своим делам и никак не помогли женщинам с детьми.

Полностью справиться с огнем удалось спасателям МЧС. В результате пожара от огня пострадало несколько десятков могил. Как это часто бывает, хулиганов, поджёгших сухую траву, отыскать не удалось.