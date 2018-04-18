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Мебельная фабрика «Домотека» на Калужском шоссе будет реконструирована после пожара
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Мебельная фабрика «Домотека» на Калужском шоссе будет реконструирована после пожара 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мебельная фабрика «Домотека» на Калужском шоссе будет реконструирована после пожара, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
«Мебельную фабрику «Домотека» на Калужском шоссе реконструируют после пожара. По итогам всех работ площадь здания составит более 12 тыс. кв. м», — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.
Он отметил, что как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за шесть лет население ТиНАО выросло на 100 тыс. человек. Появилось столько же рабочих мест. «Реконструкция фабрики позволит еще больше увеличить этот показатель. Она будет разноэтажной, до трех этажей с антресолью», — пояснил С. Кузнецов.
В пресс-службе пояснили, что в одном объеме фабрики будут сосредоточены производственные, складские, а также офисные и подсобные помещения. Каждая из зон будет разделена функционально и на уровне планировки.
«Погрузка и разгрузка будет проходить на первом этаже, в соседних от производства помещениях. Для поднятия и спуска товаров с антресолей предусмотрен грузовой подъемник. Фасады планируется облицевать панелями терракотового цвета для отапливаемых помещений и профилированным листами для неотапливаемых», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что проектировщиком выступает ООО «Т-Констракшн», заказчиком — ООО «Домотека».
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