Ещё
Мебельную фабрику в Красной Пахре реконструируют после пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мебельную фабрику в Красной Пахре реконструируют после пожара 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Недвижимость. Мебельную фабрику «Домотека» в Красной Пахре в новой Москве реконструируют после пожара, говорится в сообщении Москомархитектуры.
Площадь здания после реконструкции составит более 12 тысяч квадратных метров. Оно будет разноэтажным, до трех этажей с антресолью, отмечается в нем.
В одном объеме фабрики будут сосредоточены производственные, складские, а также офисные и подсобные помещения. Погрузка и разгрузка будет проходить на первом этаже, в соседних от производства помещениях. Для поднятия и спуска товаров с антресолей предусмотрен грузовой подъемник. Фасады планируется облицевать панелями терракотового цвета для отапливаемых помещений и профилированным листами для неотапливаемых.
Мебельная фабрика «Домотека» существует с 1989 года. Она занимается производством кухонной мебели.
РИА Недвижимость: последние новости
МЧС: Приоритетная версия пожара в ТЦ Архангельска – электротехническая Кинотеатр "Алмаз" в центре Москвы станет похожим на стеклянный корабль Аксенов: незаконный ТЦ "Куб" в центре Симферополя будет снесен до лета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»125
Нападение на школу произошло в Башкирии271
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти83
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский48
На мятых простынях7
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
26:06
Путину сообщили о блокировке Telegram
Политика
00:47
Путин выразил соболезнования Бушу-старшему
Политика Происшествия
01:01
Названо число участников городского субботника
Новости Москвы
03:58
В Москве объявлен желтый уровень опасности
Общество Новости Москвы
00:26
На летевших из Москвы в Крым пассажиров напали пчелы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение