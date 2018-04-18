Мебельную фабрику в Красной Пахре реконструируют после пожара

МОСКВА , 18 апр — РИА Недвижимость. Мебельную фабрику «Домотека» в Красной Пахре в новой Москве реконструируют после пожара, говорится в сообщении Москомархитектуры.

Площадь здания после реконструкции составит более 12 тысяч квадратных метров. Оно будет разноэтажным, до трех этажей с антресолью, отмечается в нем.

В одном объеме фабрики будут сосредоточены производственные, складские, а также офисные и подсобные помещения. Погрузка и разгрузка будет проходить на первом этаже, в соседних от производства помещениях. Для поднятия и спуска товаров с антресолей предусмотрен грузовой подъемник. Фасады планируется облицевать панелями терракотового цвета для отапливаемых помещений и профилированным листами для неотапливаемых.

Мебельная фабрика «Домотека» существует с 1989 года. Она занимается производством кухонной мебели.