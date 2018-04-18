Спасатели рассказали о действиях при пожаре

Московские спасатели провели Открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности с детьми сотрудников ООО «Сименс»

Заместитель начальника Отдела пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГКУ «ПСЦ» Максим Шарапов рассказал ребятам об опасностях, которые могут произойти из-за неосторожного обращения с огнем, о том, как правильно себя вести в случае возникновения пожара, напомнил телефоны вызова экстренных служб. Опытный спасатель вспоминал случаи из своей практики, обсуждал с ребятами различные ситуации, с которыми они могут столкнуться в школе и дома. И, конечно же, отвечал на многочисленные вопросы: «поверят ли в Службе 112, если о пожаре сообщит ребенок?», «почему во время учебной эвакуации старшие школьники пропускают первоклашек?», «что делать, если горит квартира этажом ниже?».

— Самое главное — это не паниковать и не прятаться, — говорит Максим Шарапов. — Первое, что нужно делать при пожаре — позвонить по телефонам «101» или «112», вызвать пожарных. Четко сообщаем название населенного пункта или района, улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар и свой номер телефона. Если на лестничной клетке дым, и вы не можете выйти из квартиры, постарайтесь уйти от дыма в максимально дальнюю точку, если есть балкон — выходите на балкон. Закрывайте за собой каждую дверь, это поможет задержать распространение огня. С собой обязательно берем мобильный телефон и сообщаем спасателям, в какой комнате вы находитесь.

Продолжением рассказа спасателя стал мастер-класс, который провели старший преподаватель Учебно-методического центра по гражданской обороне Центрального округа Елена Фомина и специалист первой категории Елена Жукова . Они познакомили ребят с основными приемами оказания первой помощи пострадавшим при отравлении продуктами горения. В роли пострадавшего выступил волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей Вячеслав Доронин.

— Как помочь человеку, если он надышался угарным газом? Угарный газ — бесцветный, он не имеет ни запаха, ни цвета, — рассказала Елена Фомина. — Мы видим только дым. Когда газ, вместе с дымом, попадает в организм, у человека начинает болеть и кружится голова, он задыхается и теряет сознание. Молодой человек, потеряйте, пожалуйста, сознание!

Вячеслав послушно падает на пол. Елена Жукова показывает, как перевернуть пострадавшего на бок и обеспечить проходимость воздуха через дыхательные пути. С этим успешно справляются даже самые маленькие слушатели — ребята с азартом применяют полученные навыки, сначала с помощью преподавателей, а затем и самостоятельно. Родители тоже не остаются без дела. Затем отрабатываются приемы проведения сердечно-легочной реанимации.

— Такие занятия не просто полезны — они необходимы! Спасение жизни часто зависит от того, какая помощь была ему оказана в первые минуты. В УМЦ ЦАО мы обучаем слушателей правилам оказания первой помощи пострадавшим при ЧС, ДТП и несчастных случаях, разбираем правовые основы. Ведь очень многие люди, попавшие в экстремальную ситуацию, бояться действовать из-за незнания законов и правил оказания первой помощи, — отметила Елена Фомина.

В ходе открытого урока ребята и взрослые смогли познакомиться со средствами индивидуальной защиты и первичными средствами пожаротушения. Дети получили возможность примерить газодымозащитный комплект и фильтрующий самоспасатель, а родители — задать интересующие их вопросы начальнику Службы ГОиЧС по ЦАО Виталию Лукшенасу. Он подробно рассказал, в каких случаях, каким образом используются представленные на экспозиции СИЗ, и какие средства пожаротушения следует иметь у себя дома.

Ребята признаются, что вот так, наглядно, знакомится с правилами пожарной безопасности и приемами оказания первой помощи гораздо интереснее, чем во время обыкновенного урока ОБЖ. А возможность запросто пообщаться с пожарными и спасателями, поделится своей историей, сфотографироваться с ними, надолго запомниться даже самым маленьким слушателям.

— Основой профилактической деятельности Управления по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ является работа с молодежью и детьми, — говорит начальник Управления Дмитрий Рябцев. — Каждый человек должен знать о том, как правильно себя вести в экстремальной ситуации, уметь оказывать помощь, и лучше всего эти навыки усваиваются в детском возрасте. Поэтому сотрудники Управления к подобным мероприятиям

относятся с энтузиазмом и ответственностью.