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Двухлетний ребенок упал с девятого этажа
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Двухлетний ребенок упал с девятого этажа 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comДвухлетний ребенок упал с девятого этажаДвухлетний ребенок выпал из окна с девятого этажа. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
Трагедия произошла в Автозаводском районе. 17 апреля из окна квартиры одного из домов по улице Политбойцов, расположенной на 9 этаже многоквартирного дома, выпал двухлетний мальчик. По предварительным данным, в это время в квартире находилась бабушка с внуками.
Предположительно, мальчик подошел к окну, приставил столик, открыл окно и упал. От полученных травм, ребенок разбился.
На место происшествия прибыли следователи. В настоящее время обстоятельства ужасной трагедии выясняются.
При осмотре места происшествия следователи СК установили, что окно, из которого выпал мальчик, не было оборудовано специальными фиксаторами и замком.
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