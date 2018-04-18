Двухлетний ребенок упал с девятого этажа

фото pixabay.comДвухлетний ребенок упал с девятого этажаДвухлетний ребенок выпал из окна с девятого этажа. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Трагедия произошла в Автозаводском районе. 17 апреля из окна квартиры одного из домов по улице Политбойцов, расположенной на 9 этаже многоквартирного дома, выпал двухлетний мальчик. По предварительным данным, в это время в квартире находилась бабушка с внуками.

Предположительно, мальчик подошел к окну, приставил столик, открыл окно и упал. От полученных травм, ребенок разбился.

На место происшествия прибыли следователи. В настоящее время обстоятельства ужасной трагедии выясняются.

При осмотре места происшествия следователи СК установили, что окно, из которого выпал мальчик, не было оборудовано специальными фиксаторами и замком.