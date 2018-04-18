В Самаре 25 человек тушили перекрытия в доме на пр. Мальцева

На месте происшествия горело потолочное перекрытие в доме на площади 20 кв. м. 25 пожарных с помощью шести спецмашин полностью ликвидировали возгорание в 5:53.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.