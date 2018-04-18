Ещё
В Самаре 25 человек тушили перекрытия в доме на пр. Мальцева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре 25 человек тушили перекрытия в доме на пр. Мальцева 

Волга Ньюс 1 час назад
На месте происшествия горело потолочное перекрытие в доме на площади 20 кв. м. 25 пожарных с помощью шести спецмашин полностью ликвидировали возгорание в 5:53.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Волга Ньюс: последние новости
Очевидцы сообщают об эвакуации около 1000 человек из ТРК "Аврора Молл" В ТЦ "Амбар" эвакуировали людей, у здания много пожарных машин Под автомойкой в Самаре обнаружили 60 тонн масла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»125
Нападение на школу произошло в Башкирии271
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти83
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский48
На мятых простынях7
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
26:06
Путину сообщили о блокировке Telegram
Политика
00:47
Путин выразил соболезнования Бушу-старшему
Политика Происшествия
01:01
Названо число участников городского субботника
Новости Москвы
03:58
В Москве объявлен желтый уровень опасности
Общество Новости Москвы
00:26
На летевших из Москвы в Крым пассажиров напали пчелы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение