МЧС и прокуратура назвали еще один опасный торговый центр в Тюмени 

В Тюмени прокуратура и МЧС выявили многочисленные нарушения пожарной безопасности в очередном торговом центре.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в ходе проверки выяснилось, что в торговом доме «Центральный» неисправна система автоматического пожаротушения. На первом этаже в неисправном состоянии находилась система автоматической пожарной сигнализации, пути эвакуации загромождены оборудованием и манекенами. На четвертом этаже не сработала система оповещения людей о пожаре. На пятом этаже из-за перепланировки перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу.
Содержанием и обслуживанием торгового дома занимается Управляющая компания «Центр».
«Сегодня, 18 апреля 2018 года, по результатам проверки прокуратура Центрального округа города Тюмени возбудила в отношении ООО «УК „Центр“ административное дело по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (»нарушение требований пожарной безопасности»). Кроме того, внесла представление об устранении нарушений», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Как ранее писал «ФедералПресс», проверки соблюдения требований пожарной безопасности проходят в торговых центрах во всех российских регионах по поручению Генпрокуратуры РФ после трагедии в Кемерове, где во время пожара погибли 64 человека, 41 из которых — дети. На 17 апреля в Тюменской области завершены проверки пожарной безопасности на 413 объектах. В Тюмени нарушения выявлены в ТРЦ «Колумб», «Дарина» и на Центральном рынке.
Фото Евгения Поторочина