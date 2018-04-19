Ещё
МЧС и прокуратура назвали еще один опасный торговый центр в Тюмени
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС и прокуратура назвали еще один опасный торговый центр в Тюмени 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмени прокуратура и МЧС выявили многочисленные нарушения пожарной безопасности в очередном торговом центре.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в ходе проверки выяснилось, что в торговом доме «Центральный» неисправна система автоматического пожаротушения. На первом этаже в неисправном состоянии находилась система автоматической пожарной сигнализации, пути эвакуации загромождены оборудованием и манекенами. На четвертом этаже не сработала система оповещения людей о пожаре. На пятом этаже из-за перепланировки перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу.
Содержанием и обслуживанием торгового дома занимается Управляющая компания «Центр».
«Сегодня, 18 апреля 2018 года, по результатам проверки прокуратура Центрального округа города Тюмени возбудила в отношении ООО «УК „Центр“ административное дело по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (»нарушение требований пожарной безопасности»). Кроме того, внесла представление об устранении нарушений», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Как ранее писал «ФедералПресс», проверки соблюдения требований пожарной безопасности проходят в торговых центрах во всех российских регионах по поручению Генпрокуратуры РФ после трагедии в Кемерове, где во время пожара погибли 64 человека, 41 из которых — дети. На 17 апреля в Тюменской области завершены проверки пожарной безопасности на 413 объектах. В Тюмени нарушения выявлены в ТРЦ «Колумб», «Дарина» и на Центральном рынке.
Фото Евгения Поторочина
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Стали известны причины возгорания в «Зимней вишне» В Нальчике горит рынок. Площадь пожара достигла 2 тысяч «квадратов» Торгово-развлекательные комплексы Санкт-Петербурга проверены сотрудниками МЧС
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России298
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом31
Тулеев уедет за границу346
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО106
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня183
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:31
Ароматный Пухляк расцвел в «Аптекарском огороде»
Новости Москвы
03:21
В Москве в четверг ожидается до +12°С
Погода Новости Москвы
01:00
К строительству БКЛ привлекут дополнительные силы
Новости Москвы
00:27
В центре Москвы перекроют движения из-за ММКФ-2018
Новости Москвы
02:53
Израиль экстренно вызвал сотни резервистов
Армия Ближний Восток
03:20
Начальник штаба ВМС Украины поплатился за жену-россиянку
В мире Конфликты
01:00
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение