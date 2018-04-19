МЧС и прокуратура назвали еще один опасный торговый центр в Тюмени

Тюмени прокуратура и МЧС выявили многочисленные нарушения пожарной безопасности в очередном торговом центре.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в ходе проверки выяснилось, что в торговом доме «Центральный» неисправна система автоматического пожаротушения. На первом этаже в неисправном состоянии находилась система автоматической пожарной сигнализации, пути эвакуации загромождены оборудованием и манекенами. На четвертом этаже не сработала система оповещения людей о пожаре. На пятом этаже из-за перепланировки перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу.

Содержанием и обслуживанием торгового дома занимается Управляющая компания «Центр».

«Сегодня, 18 апреля 2018 года, по результатам проверки прокуратура Центрального округа города Тюмени возбудила в отношении ООО «УК „Центр“ административное дело по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (»нарушение требований пожарной безопасности»). Кроме того, внесла представление об устранении нарушений», — отмечают в пресс-службе ведомства.