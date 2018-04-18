В Ставрополе закрыли торгово-офисный центр из-за нарушений правил пожарной безопасности

Промышленный райсуд Ставрополя постановил приостановить деятельность торгово-офисного центра «Европарк» из-за обнаруженных нарушений правил пожарной безопасности.

«Было удовлетворено ходатайство о принятии мер по обеспечению иска. Заявление поступило от прокурора города. Центр будет закрыт до полного устранения нарушений», — приводит издание NewsTracker сообщение суда.