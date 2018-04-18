В Ставрополе закрыли торгово-офисный центр из-за нарушений правил пожарной безопасности 

Промышленный райсуд Ставрополя постановил приостановить деятельность торгово-офисного центра «Европарк» из-за обнаруженных нарушений правил пожарной безопасности.
«Было удовлетворено ходатайство о принятии мер по обеспечению иска. Заявление поступило от прокурора города. Центр будет закрыт до полного устранения нарушений», — приводит издание NewsTracker сообщение суда.
Проверки ТЦ в Ставропольском крае начались после крупного пожара в Кемерово, в котором погибли 64 человека. Издание отмечает, что суды уже приостанавливали деятельность нескольких ТЦ, однако некоторые из них снова открылись после устранения недочетов.