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В Ставрополе закрыли торгово-офисный центр из-за нарушений правил пожарной безопасности
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В Ставрополе закрыли торгово-офисный центр из-за нарушений правил пожарной безопасности 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вечерний Ставрополь
Промышленный райсуд Ставрополя постановил приостановить деятельность торгово-офисного центра «Европарк» из-за обнаруженных нарушений правил пожарной безопасности.
«Было удовлетворено ходатайство о принятии мер по обеспечению иска. Заявление поступило от прокурора города. Центр будет закрыт до полного устранения нарушений», — приводит издание NewsTracker сообщение суда.
Проверки ТЦ в Ставропольском крае начались после крупного пожара в Кемерово, в котором погибли 64 человека. Издание отмечает, что суды уже приостанавливали деятельность нескольких ТЦ, однако некоторые из них снова открылись после устранения недочетов.
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МЧС: 30% российских ТЦ имеют системные недостатки по пожарной безопасности СКР сообщил об исключении «Зимней Вишни» из плановых проверок в течение нескольких лет Прокуратура Удмуртии потребовала закрыть региональный ТЦ из-за нарушений противопожарных норм
 Ещё 4 источника 
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