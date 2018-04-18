В Костроме закрыли два опасных торгово-развлекательных центра

Костроме после проверки пожарной безопасности закрывают два торговых центра — «Авокадо» и «Паново».

Также в городе приостанавливает работу кафе «Терем» на Никитской. Такого решения добиралась прокуратура Костромы. Сейчас правоохранители жду вступления в законную силу решения суда. Слушания по объектам назначены на 3 и 17 мая.

В здании кафе «Терем» и детском развлекательном центре «В гостях у сказки» не предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции при пожаре, нет системы автоматической пожарной сигнализации, над эвакуационным выходом нет светящейся таблички.

Здание торговых центров не оборудованы системой внутреннего противопожарного водопровода, для отделки потолка в зальном помещении и стен кинозала применены отделочные материалы с неизвестными показателями по пожарной опасности, двери эвакуационных выходов открываются не по направлению эвакуации людей.