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В Костроме закрыли два опасных торгово-развлекательных центра
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В Костроме закрыли два опасных торгово-развлекательных центра 

АиФ Владимир 39 минут назад
Фото: АиФ Владимир
В Костроме после проверки пожарной безопасности закрывают два торговых центра — «Авокадо» и «Паново».
Также в городе приостанавливает работу кафе «Терем» на Никитской. Такого решения добиралась прокуратура Костромы. Сейчас правоохранители жду вступления в законную силу решения суда. Слушания по объектам назначены на 3 и 17 мая.
В здании кафе «Терем» и детском развлекательном центре «В гостях у сказки» не предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции при пожаре, нет системы автоматической пожарной сигнализации, над эвакуационным выходом нет светящейся таблички.
Здание торговых центров не оборудованы системой внутреннего противопожарного водопровода, для отделки потолка в зальном помещении и стен кинозала применены отделочные материалы с неизвестными показателями по пожарной опасности, двери эвакуационных выходов открываются не по направлению эвакуации людей.
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