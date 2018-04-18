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Торговый центр, кафе и детский центр в Костроме закрыли из-за их небезопасности
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Торговый центр, кафе и детский центр в Костроме закрыли из-за их небезопасности 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме по иску прокуратуры приостановили деятельность торгового центра «Авокадо» в микрорайоне Давыдовский, детского центра «В гостях у сказки» и кафе «Терем», сообщает Свердловский районный суд.
Такое решение было принято после проведенных проверок, в ходе которых специалисты поняли, что в ТЦ и кафе есть множество нарушений. И все эти нарушения могут стать причиной трагедии.
Так, в торговом центре «Авокадо» не выполнялись требования пожарной безопасности. В случае пожара недочеты могли сыграть роковую роль.
Собственников помещений обязали устранить нарушения, а эксплуатацию здания приостановили до вступления в законную силу решения суда. Рассмотрение дела назначено на 3 мая. Следствие запрета эксплуатации здания станет и приостановление деятельности всех магазинов, которые находятся в ТЦ. Сейчас материалы направлены в службу судебных приставов, которая возбудит исполнительное производство и проследит, чтобы ни одно из помещений «Авокадо» не эксплуатировалось.
Что касается центра «В гостях у сказки» и кафе «Терем», то здесь нашли следующие нарушения требований пожарной безопасности: не предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции при пожаре, над эвакуационным выходом отсутствуют световое табло «Выход», здание детского центра не оборудовано системой внутреннего противопожарного водопровода. Для отделки помещений центра использовали материалы с неизвестными показателями по пожарной опасности. Еще одним недочетом стало то, что двери эвакуационных выходов открываются не по направлению эвакуации людей.
Деятельность кафе и развлекательного центра тоже приостановили до вступления в законную силу решения суда. Рассмотрение дела назначено на 17 мая.
За исполнением решения суда так же проследят приставы.
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