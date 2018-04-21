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В Саратове на Азина в сгоревшем доме пострадал человек
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В Саратове на Азина в сгоревшем доме пострадал человек 

Новости Саратова 3 часа назад
Фото: Новости Саратова
В Саратове сегодня, 21 апреля, на пожаре в доме пострадал человек. Как сообщили «Новостям Саратова» в региональном ГУ МЧС, пожар возник около двух часов ночи.
Тревожный вызов поступил в 01. 47 на пульт оперативного дежурного. Очевидцы сообщили о том, что горит жилой дом на улице Азина. В 01:59 пожар был полностью ликвидирован.
— Площадь, уничтоженная огнем, составила 3 кв. метра. В результате пожара есть пострадавший, — подчеркнули в главке. — Причина ЧП устанавливается, рассматриваются разные версии случившегося.
На тушение пожара выезжали два пожарных расчета — 11 человек личного состава на двух машинах.
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