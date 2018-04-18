Под Саратовом от тлевшей сигареты погиб мужчина 

В Саратовской области вчера, 17 апреля, огонь унес жизнь местного жителя. Как сообщили «Новостям Саратова» в региональном ГУ МЧС, тревожный сигнал оперативному дежурному поступил в 14. 40. Жители сообщили о том, что горит жилой дом на две квартиры в селе Мироновка Питерского района.
Площадь пожара составила 126 кв.м. Дом сгорел полностью, до фундамента. На пепелище пожарные обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, в огне погиб хозяин одной из квартир — 44-летний селянин. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
— На тушение выезжали 5 человек личного состава на двух машинах, — уточнили в ГУ МЧС.