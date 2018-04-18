Под Саратовом от тлевшей сигареты погиб мужчина

Площадь пожара составила 126 кв.м. Дом сгорел полностью, до фундамента. На пепелище пожарные обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, в огне погиб хозяин одной из квартир — 44-летний селянин. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

— На тушение выезжали 5 человек личного состава на двух машинах, — уточнили в ГУ МЧС.