В программу капремонта на Южном Урале могут включить пожарную сигнализацию

В программу обязательных работ при капремонте могут включить замену пожарной сигнализации — с таким предложением выступили депутаты областного парламента, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».

По мнению депутата Александра Мотовилова, трагедия в Кемерово заставляет обратить особое внимание на проблемы пожарной безопасности и в жилых домах:

«Почему бы не ввести в программу капремонта и замену пожарной сигнализации? Во многих домах, особенно старых, эти системы давно развалились. Суммы потребуются, конечно, немалые — от 2 до 5 миллионов рублей».