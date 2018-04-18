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В программу капремонта на Южном Урале могут включить пожарную сигнализацию
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В программу капремонта на Южном Урале могут включить пожарную сигнализацию 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В программу обязательных работ при капремонте могут включить замену пожарной сигнализации — с таким предложением выступили депутаты областного парламента, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».
По мнению депутата Александра Мотовилова, трагедия в Кемерово заставляет обратить особое внимание на проблемы пожарной безопасности и в жилых домах:
«Почему бы не ввести в программу капремонта и замену пожарной сигнализации? Во многих домах, особенно старых, эти системы давно развалились. Суммы потребуются, конечно, немалые — от 2 до 5 миллионов рублей».
В ответ на это предложение министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин пояснил, что надо либо принять решение на уровне региона, либо внести поправки в Жилищный кодекс — в любом случае предложение стоит сначала проанализировать. В первую очередь, понять, за чей счет проводить столь дорогостоящие работы.
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