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Пожилые супруги с внуком погибли от удушения газом в Тимашевском районе
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Пожилые супруги с внуком погибли от удушения газом в Тимашевском районе 

АиФ — Юг 35 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Утром 17 апреля в одном из домов станицы Роговской нашли тела трех человек с признаками отравления угарным газом.
«Оказалось, в доме проживали 52-летний мужчина и его 49-летняя супруга. Дом отапливался при помощи газового котла. 16 апреля дочь женщины привела своего маленького сына к ним в гости, где оставила на ночь. Утром из-за того, что мать не отвечала на звонки, дочь прибыла к ним домой. В помещении она обнаружила запах газа, а также мать, ее супруга и своего сына без признаков жизни», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
В настоящее время назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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