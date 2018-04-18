Пожилые супруги с внуком погибли от удушения газом в Тимашевском районе

Утром 17 апреля в одном из домов станицы Роговской нашли тела трех человек с признаками отравления угарным газом.

«Оказалось, в доме проживали 52-летний мужчина и его 49-летняя супруга. Дом отапливался при помощи газового котла. 16 апреля дочь женщины привела своего маленького сына к ним в гости, где оставила на ночь. Утром из-за того, что мать не отвечала на звонки, дочь прибыла к ним домой. В помещении она обнаружила запах газа, а также мать, ее супруга и своего сына без признаков жизни», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.