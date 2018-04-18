Старшеклассники ЗАО узнали о подвиге пожарных на Чернобыльской АЭС

В «Колледже 21 Век» был проведен открытый урок по теме «Пожарная безопасность на объектах с массовым пребыванием людей и в быту». Ребята с интересом слушали инспектора 4 отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления МЧС по ЗАО Ларису Артемьеву.

В ходе беседы с учащимися инспектор особое внимание уделила действиям при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций, а также напомнила о необходимости незамедлительного информирования экстренных служб по телефонам «101» и «112» в случае любых ЧП. Вместе с учащимися инспектор рассмотрела варианты поведения в тех или иных чрезвычайных обстоятельствах.