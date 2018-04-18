Старшеклассники ЗАО узнали о подвиге пожарных на Чернобыльской АЭС 

В «Колледже 21 Век» был проведен открытый урок по теме «Пожарная безопасность на объектах с массовым пребыванием людей и в быту». Ребята с интересом слушали инспектора 4 отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления МЧС по ЗАО Ларису Артемьеву.
В ходе беседы с учащимися инспектор особое внимание уделила действиям при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций, а также напомнила о необходимости незамедлительного информирования экстренных служб по телефонам «101» и «112» в случае любых ЧП. Вместе с учащимися инспектор рассмотрела варианты поведения в тех или иных чрезвычайных обстоятельствах.
По окончании встречи Лариса Александровна напомнила школьникам о печальной дате — аварии на Чернобыльской АЭС, в ликвидации которой непосредственное участие принимали сотрудники пожарной охраны, рассказала о подвиге пожарных Чернобыля, которые первыми вступили в схватку с огнем, а также о негативных последствиях воздействия на организм человека гамма-излучений. Ребята узнали о героическом труде ликвидаторов катастрофы, в рекордные сроки построивших бетонный саркофаг над реактором. Дети посмотрели фильм и слайды с архивными фотографиями. Серьезность и молчаливое внимание школьников говорили сами за себя. Подвиг пожарных Чернобыля — пример беззаветного служения своему народу, который не может не оставить отпечаток в юных сердцах, продолжая вдохновлять миллионы маленьких граждан нашей страны на великие дела.