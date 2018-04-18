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Маленький ребенок выпал из окна на 9 этаже в Автозаводском районе
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Маленький ребенок выпал из окна на 9 этаже в Автозаводском районе 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Днем 17 апреля в квартире осталась бабушка со своими внуками. Один из них, улучив момент, забежал в комнату, подвинул к окну журнальный столик, залез на него и выпал на улицу. От травм ребенок погиб на месте.
Как сообщили в СУ СК по Нижегородской области, семья, в которой воспитывался малыш, благополучная.
В связи с трагедией, следователи напоминают о простых правилах, которые могут предотвратить трагедию:
Важно помнить, что с наступлением теплого времени года падение из окон и с балконов становится одной из основных причин детского травматизма и смертности. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности.
Отодвиньте от окон всю мебель, чтобы ребенок не мог самостоятельно залезть на подоконник. А также необходимо поставить специальные оконные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть створку больше, чем на несколько сантиметров.
Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений, напротив, москитная сетка способствует трагедии: ребенок чувствует себя за ней в безопасности, поскольку создается мнимая иллюзия закрытого окна.
Не оставляйте маленьких детей одних.
Никогда не держите окна помещения открытыми, если там находится ребенок.
Прямая телефонная линия «Ребенок в опасности» в Нижнем Новгороде: 8 (831) 268–03-34 (круглосуточно)
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