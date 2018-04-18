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Ребенок выпал из окна жилого дома в Щелково и погиб
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Ребенок выпал из окна жилого дома в Щелково и погиб 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
Следователи проводят проверку по факту гибели 1,5-годовалого ребенка в Щелково, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ СК России по области Ольга Врадий.
«Под окнами многоэтажного жилого дома в Щелково было обнаружено тело 1,5-годовалого ребенка с травмами характерными при падении с высоты. По данному факту проводится проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводятся опросы свидетелей», — сообщила О. Врадий.
По предварительной информации, ребенок был в квартире с няней, он залез на подоконник и облокотившись на москитную сетку, выпал из окна.
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