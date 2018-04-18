В Березниках после проверки МЧС и прокуратуры закрыли кинотеатр

17 апреля прокуратура МЧС проверили кинотеатр «Мелодия» в Березниках . Специалисты нашли нарушения пожарной безопасности, поэтому решили временно закрыть кинотеатр. Об этом сегодня сообщило сообщество «Типичные Березники». Директор «Мелодии» подтвердил, что кинотеатр не работает.

— Кинотеатр действительно закрыт. Такое решение принял суд. Когда «Мелодия» вновь будет работать, я не знаю. Далее комментировать судебное решение не намерен, — заявил 59.ru директор кинотеатра Алексей Неясов.

Сотрудница кинотеатра сообщила, что прокуратура и МЧС предъявили претензии к одной из дверей.

— Дверь плохо открывалась, но сейчас уже все исправили, — рассказала 59.ru женщина.

В группе «Мелодии» во «Вконтакте» появилось объявление с текстом «Кинотеатр по техническим причинам не работает». В комментариях под постом представитель учреждения написал, что оно будет закрыто как минимум до пятницы, 20 апреля.

В прокуратуре Березников прокомментировать ситуацию пока не смогли, так как нужного специалиста нет на месте.

В городе кроме «Мелодии» есть еще киноцентр «Меридиан». Кинотеатр есть и в соседнем Соликамске