Ещё
В Березниках после проверки МЧС и прокуратуры закрыли кинотеатр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Березниках после проверки МЧС и прокуратуры закрыли кинотеатр 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
17 апреля прокуратура и МЧС проверили кинотеатр «Мелодия» в Березниках. Специалисты нашли нарушения пожарной безопасности, поэтому решили временно закрыть кинотеатр. Об этом сегодня сообщило сообщество «Типичные Березники». Директор «Мелодии» подтвердил, что кинотеатр не работает.
— Кинотеатр действительно закрыт. Такое решение принял суд. Когда «Мелодия» вновь будет работать, я не знаю. Далее комментировать судебное решение не намерен, — заявил 59.ru директор кинотеатра Алексей Неясов.
Сотрудница кинотеатра сообщила, что прокуратура и МЧС предъявили претензии к одной из дверей.
— Дверь плохо открывалась, но сейчас уже все исправили, — рассказала 59.ru женщина.
В группе «Мелодии» во «Вконтакте» появилось объявление с текстом «Кинотеатр по техническим причинам не работает». В комментариях под постом представитель учреждения написал, что оно будет закрыто как минимум до пятницы, 20 апреля.
В прокуратуре Березников прокомментировать ситуацию пока не смогли, так как нужного специалиста нет на месте.
В городе кроме «Мелодии» есть еще киноцентр «Меридиан». Кинотеатр есть и в соседнем Соликамске.
Массовые проверки в торговых центрах, кинотеатрах и других организациях начались после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где погибли более 60 человек. Ранее после такой проверки в Кунгуре из-за нарушений правил пожарной безопасности закрыли батутный центр.
59.ru: последние новости
Пожароопасная «Гравитация»: в Кунгуре приставы закрыли детский батутный центр Футбольный манеж «Пермь Великая» откроют в начале мая «Не сработал пожарный рукав»: в музее «Россия – моя история» в Перми проверили пожарную безопасность
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США разместили в Греции ядерное оружие288
Нападение на школу произошло в Башкирии264
Засосало насмерть58
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1214
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда10
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
00:54
«Дуэль» с российской подлодкой скрывает позор британского флота
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение