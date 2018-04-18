В Ленобласти пожарные эвакуировали людей из горящей девятиэтажки 

В многоквартирном доме в поселке Приладожский в Кировском районе Ленобласти произошел пожар.
По данным «Невских новостей», загорелась одна из квартир на третьем этаже девятиэтажного дома и дым начал стремительно подниматься наверх. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 22 жильцов, спустив их по маршевой лестнице.
На борьбу с возгоранием у спасателей ушло около двух часов.
«ФедералПресс» ранее писал, что в Ленобласти начался сезон пожаров из-за возгорания сухой прошлогодней травы. К Чп приводят неосторожное обращение с огнем или детская шалость.