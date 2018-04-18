МЧС провели учебную эвакуацию из общежития Ростовской АЭС 

Студенты-спасатели пожарно-спасательного отряда «Донской» филиала ДГТУ в городе Волгодонске, приняли участие в эвакуации общежития гостиничного типа Ростовской атомной станции. Согласно условий, на третьем этаже здания было обнаружено задымление одной из комнат. Дежурным по общежитию был подан сигнал об эвакуации и передан сигнал в ДДС города. Жильцы, находящиеся в помещении организовано эвакуировались на улицу. Сотрудник 9-го отряда ФПС по Ростовской области, представитель Минприроды, сотрудники ВДПО Волгодонска оценили проведение эвакуации. После чего студенты-спасатели рассказали постояльцам общежития о правилах пожарной безопасности в помещении, объяснили алгоритм вызова экстренных служб, напомнили первичные средства пожаротушения, основы оказания первой помощи пострадавшим, правила сердечно-легочной реанимации. После чего сотрудники экстренных служб ответили на вопросы, которые остались у жильцов после проведённого практического занятия. А студенты-спасатели раздали памятки с нормами пожарной безопасности. Подобные регулярные занятия формируют у граждан навыки необходимые для действий в чрезвычайных ситуациях.