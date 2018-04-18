П. Бирюков: Демонтаж здания в Пушкаревом пер. закончится до конца недели

«На Пушкаревом пер. продолжаются работы по демонтажу здания. Вчера был первый день, когда началась разборка этого здания, работает многотонная машина, идет разборка кирпичной кладки, металлоконструкций, крыши, с тем, чтобы без ущерба для соседних сооружений его демонтировать. На сегодня демонтирована примерно треть здания, начинается следующий этап: вывоз строительного мусора. Мы подключаем к работе двухкубовый экскаватор, который будет выравнивать площадку, чтобы экскаватор с механическими ножницами подошел ближе к объекту, и мог разобрать разрушенную стену. Обеспечены меры безопасности: работают пожарные и поливомоечные машины, которые тушат пыль, которая появляется при демонтаже стен. Работы ведутся только в дневное время. Мы планируем, что за три-четыре дня здание будет полностью демонтировано, и мы сможем разрешить жителям близлежащих домов вернуться домой», — заявил П. Бирюков.

Частичное обрушение здания в Пушкаревом пер. произошло 15 апреля. В результате инцидента никто не пострадал.