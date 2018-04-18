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П. Бирюков: Демонтаж здания в Пушкаревом пер. закончится до конца недели
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П. Бирюков: Демонтаж здания в Пушкаревом пер. закончится до конца недели 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Демонтаж здания в Пушкаревом пер. закончится до конца недели. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«На Пушкаревом пер. продолжаются работы по демонтажу здания. Вчера был первый день, когда началась разборка этого здания, работает многотонная машина, идет разборка кирпичной кладки, металлоконструкций, крыши, с тем, чтобы без ущерба для соседних сооружений его демонтировать. На сегодня демонтирована примерно треть здания, начинается следующий этап: вывоз строительного мусора. Мы подключаем к работе двухкубовый экскаватор, который будет выравнивать площадку, чтобы экскаватор с механическими ножницами подошел ближе к объекту, и мог разобрать разрушенную стену. Обеспечены меры безопасности: работают пожарные и поливомоечные машины, которые тушат пыль, которая появляется при демонтаже стен. Работы ведутся только в дневное время. Мы планируем, что за три-четыре дня здание будет полностью демонтировано, и мы сможем разрешить жителям близлежащих домов вернуться домой», — заявил П. Бирюков.
Частичное обрушение здания в Пушкаревом пер. произошло 15 апреля. В результате инцидента никто не пострадал.
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