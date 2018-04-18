Пожар вспыхнул на машзаводе имени Калинина

По информации пресс-службы предприятия, возгорание произошло в одном из производственных корпусов при выполнении подрядной организацией строительных работ. Во время этого загорелась кровля здания.

Известно, что площадь пожара была небольшой, пишет «Интерфакс»

На месте происшествия была проведена эвакуация сотрудников двух цехов для безопасности. В настоящее время возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Завод работает в штатном режиме.