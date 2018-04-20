В Челябинске эвакуировали банк из-за сообщения о взрывном устройстве 

В Челябинске эвакуировали сотрудников и посетителей «Челябинвестбанка» из-за сообщения о взрывном устройстве, передаёт URA.RU.
Как заявили в управлении МВД по городу, тревога оказалась ложной.
«Днём нам поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. В ходе осмотра помещений данного учреждения ничего опасного обнаружено не было», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что через полтора часа банк возобновил работу.
Ранее Newinform сообщало, что из кемеровского ТЦ эвакуировали людей в рамках учебной тревоги.