Ещё
В Челябинске эвакуировали банк из-за сообщения о взрывном устройстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинске эвакуировали банк из-за сообщения о взрывном устройстве 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: 74.ru
В Челябинске эвакуировали сотрудников и посетителей «Челябинвестбанка» из-за сообщения о взрывном устройстве, передаёт URA.RU.
Как заявили в управлении МВД по городу, тревога оказалась ложной.
«Днём нам поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. В ходе осмотра помещений данного учреждения ничего опасного обнаружено не было», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что через полтора часа банк возобновил работу.
Ранее Newinform сообщало, что из кемеровского ТЦ эвакуировали людей в рамках учебной тревоги.
RT на русском: последние новости
В Кишинёве произошёл пожар в торговом центре Источник: более 600 человек эвакуировали из ТЦ на востоке Москвы из-за возгорания СК: при пожаре в ТЦ Кемерова погибли 60 человек
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей370
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора36
«Весь салон залит кровью»140
Путин инициировал важное совещание335
В России может резко подорожать сотовая связь74
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение