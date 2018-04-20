В Челябинске эвакуировали банк из-за сообщения о взрывном устройстве

Как заявили в управлении МВД по городу, тревога оказалась ложной.

«Днём нам поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. В ходе осмотра помещений данного учреждения ничего опасного обнаружено не было», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что через полтора часа банк возобновил работу.

Ранее Newinform сообщало, что из кемеровского ТЦ эвакуировали людей в рамках учебной тревоги.