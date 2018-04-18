«Работу продолжили на улице»: из здания в Челябинске эвакуировали сотрудников минсоца и газеты

18 апреля эвакуировали людей из административного здания на улице Воровского, 30, в котором работает Минсоцотношений Челябинской области , газета «Губерния» и ещё ряд организаций.

— В 10:12 сработала пожарная сигнализация. Как оказалось, сразу на девяти этажах, — рассказала 74.ru пресс-секретарь министерства социальных отношений Челябинской области Светлана Хоц. — Было волнительно, пошли, быстро все эвакуировались. В процессе выяснилось, что это — противопожарные учения. В здании трудится более 200 человек. Кроме нашего министерства, на девятом этаже работает газета «Губерния». С эвакуацией все справились быстро.

— У нас пожарная тревога, — написала на своей странице в соцсети главный редактор газеты «Губерния» Светлана Казанина . — «Губерния» и минсоц проверку прошли — на лифте никто не поехал, паники не было. Работать продолжали и на улице — спасибо гаджетам за наши счастливые трудовые будни.