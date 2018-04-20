Из-за сообщения о минировании в Челябинске была парализована работа банка

Челябинска. Работа «Челябинвестбанка» , находящегося в центре города, была парализована днём в пятницу, 20 апреля, из-за сообщении о минировании, рассказали корреспонденту «АиФ-Челябинск» в пресс-службе УМВД

Сотрудники учреждения эвакуировались из банка около полудня. По их словам, в здании сработала пожарная сигнализация. К месту оперативно приехали сотрудники полиции, ФСБ МЧС и скорая помощь.

«На телефон «02» поступил анонимный звонок. Однако в ходе обследования здания подозрительных предметов обнаружено не было. В настоящее время работа учреждения восстановлена», — уточнили в полиции.